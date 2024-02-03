Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


03 Şubat 2024 22:25
İdari Dava Süreci?

İyi forumlar arkadaşlar, 5 ay kadar önce Jandarma Astsubaylık için heyet raporum olumsuz sonuçlandı. 2 olumsuz ve 1 olumlu heyet raporum mevcut. Haksızlık olduğunu düşünerek idari dava açtım. İdare Mahkemesi ilk karada YD red kararı verdi. İtiraz ile BİM de YD red kararı verdi. UYAP sisteminde son olarak vekil avukatımın "savunmaya cevap dilekçesi" mevcut bu saatten sonra davayı kazanma ihtimalim var mıdır?

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