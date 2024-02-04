Bu nasıl olabiliyor?

Bugün açıklanan 2024/3 alımını inceledim. Bir inşaat mühendisi arkadaş kendi alanından 94,68969 puanla atanmış.

Daha sonra 2023/2 alımını inceledim. orada da dhmi ye yine aynı puanla 94,68969 ile hem ığdır a hem de muş a atanmışlar.

Şimdi sorum şu 94,68969 bu puan virgülüne kadar nasıl 3 farklı alımda aynı olabiliyor. yoksa bu adamlar kadro mu yakıyor. virgülüne kadar puanlar aynı olabiliyor mu böyle bir ihtimal var mı?