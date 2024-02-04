KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Şubat 2024 00:03
Bu nasıl olabiliyorr

Bugün açıklanan 2024/3 alımını inceledim. Bir inşaat mühendisi arkadaş kendi alanından 94,68969 puanla atanmış.

Daha sonra 2023/2 alımını inceledim. orada da dhmi ye yine aynı puanla 94,68969 ile hem ığdır a hem de muş a atanmışlar.

Şimdi sorum şu 94,68969 bu puan virgülüne kadar nasıl 3 farklı alımda aynı olabiliyor. yoksa bu adamlar kadro mu yakıyor. virgülüne kadar puanlar aynı olabiliyor mu böyle bir ihtimal var mı?


Kpsbirincisi
Genel Müdür
04 Şubat 2024 00:29

3 tane ayni puanda kişi olabilir. Benle ayni puan ve sıralamada bir kisi fe vardı hatta 2020 kpss de.

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