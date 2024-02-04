KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Şubat 2024 00:44
Yalnış anlamayın

Yalnış anlamazsanız terslemeyip aşağılamayıp doğru düzgün cevap verirseniz bir sorum var. Mühendis mimar ftr yada her hangi başka branştan olup büro personeli memur olmak size kendinizi nasıl hissettiriyor? Ben özel sektördeyim ben de başka bir iş yapıyorum diyorum ne işim var benim burda şuanki hissim bile aynı yıllardır siz ne düşünüyorsunuz mesleğinizden uzak bir sektörde çalışırken?

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