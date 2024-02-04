Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2024 00:45
İHRAÇ OLUR MUYUM

6 yıllık polis memuruyum belimdeki fıtık için heyet raporu alırken bu fıtığın polisliğe girmeden öncede olduğu için vücudumda doktorun da görmesiyle doktor not düştü bu durum yüzünden ihraç olabileceğim söyleniyor incelemelerden sonra dmk98/b ye göre sizce bir sıkkntı yaşar mıyım evlilik arefesindeyim böyle bir şey olursa perişan olurum


Adcet
Müsteşar Yardımcısı
04 Şubat 2024 00:53
Hicbirsey olmaz. meslekte oldu varsa da benim bilgim yok dersiniz.

Emrullah babacan
04 Şubat 2024 00:55

Memur olmadan önce emar görüntüm mevcut raporda fıtık olduğu yazıyormuş o sıra hiç üstüne düşmedim bu mevzunun pomem girerken sağlık raporu aldığım sırada doktorun bunu farkedip engel demesi lazım değil miydi o zaman ben memur oldum sonuçta ve 15 tane doktordan sağlam yazısı aldım yani

Adcet, 30 dk. önce
Hicbirsey olmaz. meslekte oldu varsa da benim bilgim yok dersiniz.

Adcet
Müsteşar Yardımcısı
04 Şubat 2024 00:57
sıkıntı olmaz
Emrullah babacan, 28 dk. önce

Memur olmadan önce emar görüntüm mevcut raporda fıtık olduğu yazıyormuş o sıra hiç üstüne düşmedim bu mevzunun pomem girerken sağlık raporu aldığım sırada doktorun bunu farkedip engel demesi lazım değil miydi o zaman ben memur oldum sonuçta ve 15 tane doktordan sağlam yazısı aldım yani


Emrullah babacan
04 Şubat 2024 01:10

devreler av. ayarla her ihtimale karşı vs. dedi

Adcet, 26 dk. önce
sıkıntı olmaz

Ankaralımemur41
Memur
04 Şubat 2024 01:19
Hiç bişey olmaz, olursada Gih'e geçersin.Mis gibi memur olduğunu hisseder insan gibi yaşarsın.Canını sıkma keşke bende olsa aynı durum
Toplam 5 mesaj

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