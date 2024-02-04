Meslekten önceki bel fıtığı nedeniyle ihraç olurmuyum

Hiç bişey olmaz, olursada Gih'e geçersin.Mis gibi memur olduğunu hisseder insan gibi yaşarsın.Canını sıkma keşke bende olsa aynı durum

Hiç bişey olmaz, olursada Gih'e geçersin.Mis gibi memur olduğunu hisseder insan gibi yaşarsın.Canını sıkma keşke bende olsa aynı durum