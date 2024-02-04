Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2024 00:45
Meslekten önceki bel fıtığı nedeniyle ihraç olurmuyum

6 yıllık polis memuruyum belimdeki fıtık için heyet raporu alırken bu fıtığın polisliğe girmeden öncede olduğu için vücudumda doktorun da görmesiyle doktor not düştü bu durum yüzünden ihraç olabileceğim söyleniyor incelemelerden sonra dmk98/b ye göre sizce bir sıkkntı yaşar mıyım evlilik arefesindeyim böyle bir şey olursa perişan olurum


Adcet
Müsteşar Yardımcısı
04 Şubat 2024 00:53
Hicbirsey olmaz. meslekte oldu varsa da benim bilgim yok dersiniz.

Emrullah babacan
Aday Memur
04 Şubat 2024 00:55

Memur olmadan önce emar görüntüm mevcut raporda fıtık olduğu yazıyormuş o sıra hiç üstüne düşmedim bu mevzunun pomem girerken sağlık raporu aldığım sırada doktorun bunu farkedip engel demesi lazım değil miydi o zaman ben memur oldum sonuçta ve 15 tane doktordan sağlam yazısı aldım yani

Adcet, 11 saat önce
Hicbirsey olmaz. meslekte oldu varsa da benim bilgim yok dersiniz.

Adcet
Müsteşar Yardımcısı
04 Şubat 2024 00:57
sıkıntı olmaz
Emrullah babacan, 11 saat önce

Memur olmadan önce emar görüntüm mevcut raporda fıtık olduğu yazıyormuş o sıra hiç üstüne düşmedim bu mevzunun pomem girerken sağlık raporu aldığım sırada doktorun bunu farkedip engel demesi lazım değil miydi o zaman ben memur oldum sonuçta ve 15 tane doktordan sağlam yazısı aldım yani


Emrullah babacan
Aday Memur
04 Şubat 2024 01:10

devreler av. ayarla her ihtimale karşı vs. dedi

Adcet, 11 saat önce
sıkıntı olmaz

Ankaralımemur41
Memur
04 Şubat 2024 01:19
Hiç bişey olmaz, olursada Gih'e geçersin.Mis gibi memur olduğunu hisseder insan gibi yaşarsın.Canını sıkma keşke bende olsa aynı durum

Nussss
Aday Memur
04 Şubat 2024 01:31
kardeşim özelden yaz bu durumlar için watsap grubu var
Emrullah babacan, 11 saat önce

devreler av. ayarla her ihtimale karşı vs. dedi


Android60
Genel Müdür
04 Şubat 2024 01:42

Aynen benim bilgim yok der yırtar çok güzel düşünce tebrikler.. &#128514;

Adcet, 11 saat önce
Hicbirsey olmaz. meslekte oldu varsa da benim bilgim yok dersiniz.

Emrullah babacan
Aday Memur
04 Şubat 2024 01:44

arkadaş sistemde görüntülerin olmadığını varsayaraktan yorum yapmış gibi geldi bana gereksiz bir çıkışta bulunmuşsun bilgin olsun sonuçta yardımcı olmaya çalışmış kötü niyetle bir şey dememiş bence

Android60, 10 saat önce

Aynen benim bilgim yok der yırtar çok güzel düşünce tebrikler.. &#128514;


ColmanınBandanası
Aday Memur
04 Şubat 2024 04:23
birşey olmaz diyenler neye göre olmaz diyor. ihraç olursun benzer durum yaşadım başvuru yapmadım özelden yazabilirsin devrem

iyilikiyidir01
Memur
04 Şubat 2024 06:36
yanı mesleğe gırmeden önce engel bır durum varsa işte memurluk şartlarını sağlamamaktan ihraç oluyorsun bazıları gıh olursun gibi düşünüyor bazıları kazanılmıs hak dıyor ama bunları mahkemede dersın emniyet dırek basıyor ihraç edıyor bunu oncelıkle herkes bır anlasın. emnıyete kazanilmis hakkım var ya da SGK ya olmadı beni sız gıh yapın dıyebılecehını sanıyor ıhrac olursun engel teskıl edıyor ise durumun 2 3 5 yıl aradı da gerı donersın

Exelans cop
Aday Memur
04 Şubat 2024 06:47

Hiçbirşey olmaz. Kafan rahat olsun.


poolpolice
Memur
04 Şubat 2024 07:52
bi müddet tatil yapar geri dönersin

cenksozen
Şef
04 Şubat 2024 09:44

Mahkemeyle dönüşün zor.Sen kendini yakmıssın dostum.


Emrullah babacan
Aday Memur
04 Şubat 2024 11:12

foruma baktım mahkeme ile geri dönen olmuş sanırım ben av. ayarlıcam simdiden ne olur ne olmaz Allah razı olsun hepinizden cevap verenler için

iyilikiyidir01, 5 saat önce
yanı mesleğe gırmeden önce engel bır durum varsa işte memurluk şartlarını sağlamamaktan ihraç oluyorsun bazıları gıh olursun gibi düşünüyor bazıları kazanılmıs hak dıyor ama bunları mahkemede dersın emniyet dırek basıyor ihraç edıyor bunu oncelıkle herkes bır anlasın. emnıyete kazanilmis hakkım var ya da SGK ya olmadı beni sız gıh yapın dıyebılecehını sanıyor ıhrac olursun engel teskıl edıyor ise durumun 2 3 5 yıl aradı da gerı donersın

Emrullah babacan
Aday Memur
04 Şubat 2024 11:14

Moralimi bozdun be devrem

cenksozen, 2 saat önce

Mahkemeyle dönüşün zor.Sen kendini yakmıssın dostum.


cenksozen
Şef
04 Şubat 2024 11:34

geçmiş olsun umarım yukarıda yazan arkadaslar gibi bisey olmaz ama meslek öncesi bu rahatsızlıgının olmasını senın bilmemen iyi niyet kuralıyla bağdaşmaz.Burada ancak ve ancak yeni hastane incelemesiyle sehven bir hata oldugunu one surmek olur ama gercekten fıtık varsa bu da anlamsız hale gelir.

ColmanınBandanası, 8 saat önce
birşey olmaz diyenler neye göre olmaz diyor. ihraç olursun benzer durum yaşadım başvuru yapmadım özelden yazabilirsin devrem
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