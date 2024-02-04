Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


04 Şubat 2024 00:46
sözleşmeli iken başka kuruma başvurmak

ben 1 seneyi doldurdum sözleşmem yenilendi ancak bu esnada başka bir kurumda memur olarak kpss puanım ile başvursam ve çalıştığım yerden ayrılsam diğer kuruma atansam bile işe başlamak ile ilgili sorun olur mu? kariyer kapısı memur (kpps-b) olarak başvuracağım daha önceden ösym üzerinden sözleşmeli olarak atandım bu yerde sözleşmeli ama memur statü var şuan çalıştığım kurumda işçi statüsündeyim bir sorun olur mu?

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