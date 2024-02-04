Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Şubat 2024 00:51
Sözleşmeli 4/B memur olarak çalışılan süre hizmet puanına eklenir mi ?

Merhabalar

2017 - 2020 yılları arasında Adalet Bakanlığında 3 yıl sözleşmeli memur 4/B olarak görev yaptım.

2020 yılında istifa ederek Milli Eğitim Bakanlığına sözleşmeli ogretmen olarak atandım. 2023 yılında kadroya geçerek kadrolu öğretmen oldum.

2017- 2020 yılları arasında görev yapmış olduğum sözleşmeli memurluk sürelerini hizmet puanina ekletebilir miyim ? Bazı kişiler sözleşmeli memurluk eklenmiyor ancak kadrolu memurluk süreleri ekleniyor diye bazı görüşler öne sürdü. Konu hakkında fikirlerinizi bekliyorum. İyi çalışmalar dilerim.

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