Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Şubat 2024 01:41
Mezun olmadığım halde formasyonumu tamamlarsam başka mezun olduğum bölümde kullanabilir miyim?

ben ilahiyat fakültesi öğrencisiyim. Formasyonumu dönem içerisinde alıyorum. Aynı zamanda çocuk gelişimi lisanstan mezun olacağım. İlahiyatta formasyon derslerimin hepsini tamamladığımda mezun olmasam da çocuk gelişiminde okul öncesi öğretmenliği için kpss?de kullanabilir miyim?

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