Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


04 Şubat 2024 02:56
Kültür ve turizm bakanlığı Turizm işletmeciliği
merhaba .arkadaşlar turizm den 65 kişi alacaklar .kimler nereye başvuracak toplanalımm

Çok Yazılan Konular

tarım ve orman bakanlığı 13 yıldır görevde yükselme sınavı açmıyor!2023/2 Ticaret Bakanlığı TebligatÜniversite Okurken 4B Sözleşmeli Personel OlmakTarım ve Orman Bakanlığı 2020 girişli ziraat mühendisi tayiniGSB Vekil İlçe Gençlik ve Spor Müdürlerinin Durumu Hk.Gelir İdaresi Başkanlığı Ünvan Değ. Sınavı (Teknikerlik)Tarım bakanlığı büro personeliÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giyim yardımını neden diğer kurumlara göre az veriyKültür bakanlığı 1629 personel alımıTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)

Sözlük

vallaha sataram köyü ha 1 türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşı 2 En sevdiğiniz nostalji şarkı sözleri. 3 Sevdiklerinin değerini bilmek 1 aşk insanı değiştirir 4 sahura kalkamadan oruç tutmak 4 yılmaz erdoğan 1 patokrasi 1 goşen 1 Jo Pil-ho:The Dawning Rage 2019 1

Son Haberler

Akademik Teşvik Ödeneği, Ödenek İşlemleri ve Yabancı Dil Tazminatı ödemeleri hakkında KBS duyurusuBakan Koca: Hatay'da hizmete açtığımız hastaneler sizlere karşı görev duygumuzun sonucudurBakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağızGökyüzünde kahvaltı keyfi yapan paraşütçü ölümden döndüİsmail Kartal: Az hata yapan mutlu sona ulaşacak

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci