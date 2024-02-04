Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Şubat 2024 03:34
kültür ve turizm bakanlığı turizm işletmeciliği bölümü
kültür ve turizm bakanlığı turizm işletmeciliği bölümünden 65 kişi alınacak.kimler hangi şehre hangi puanla başvuracak.Toplanalım arkadaslar

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