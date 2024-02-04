Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
04 Şubat 2024 07:19
Tds il ilce saglik maas ne kadar

Iyi gunler ilce saglikta calisan bir tıbbi sekreter ek odemeler dahil ne kadar aliyor ? Tevsik var mi az da olsa

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