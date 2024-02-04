Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2024 08:23
2+2 muhabbeti dönüyor
arkadaşlar 2+2 olayının gerçeklik payı var mı acaba baya duymaya başladık sağda solda bilgisi olan var mı komplo teorileri hariç:)

AlperTungacı
Aday Memur
04 Şubat 2024 09:21
o ne demek
Toplam 1 mesaj

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