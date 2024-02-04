Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

Son Sayfa

04 Şubat 2024 08:23
Şarkta çalışma süresi olarak 2+2 muhabbeti dönüyor

arkadaşlar 2+2 olayının gerçeklik payı var mı acaba baya duymaya başladık sağda solda bilgisi olan var mı komplo teorileri hariç:)


AlperTungacı
Aday Memur
04 Şubat 2024 09:21
o ne demek

memuraday-y
Şef
04 Şubat 2024 09:54

Neyin iki artı ikisi bu?


karabatak28
Aday Memur
04 Şubat 2024 10:17
12.24 mühambetinden haberin var mı senin seçim öncesi

Mstermnnn
Aday Memur
04 Şubat 2024 10:18

Fikret abi hatırlıyormusun bir gün tapınakta tandır yapın demiştin herkes sana gülmüştü


ABlood
Aday Memur
04 Şubat 2024 10:25

Torba yasada varmış


zorta
Aday Memur
04 Şubat 2024 10:37

48+48 mi demek ne demek 2+2


iyilikiyidir01
Memur
04 Şubat 2024 10:57
kımden duydun bakkal amcada mehmet abı mı soyledı yoksa berber hüsnü m ü dedı yoksa çaycı kazım mı soyledı yoksa ben bırdeynuydurayım 10 gün sonra krndı yazdıgına mı ınanacaksın

Brse
Aday Memur
04 Şubat 2024 13:31

Şark la ilgili mi


Albayrakyesilsancak
Aday Memur
04 Şubat 2024 14:19
şark görevi arkadaşlar 2+2 çalışma sistemi değil

Albayrakyesilsancak
Aday Memur
04 Şubat 2024 14:21
ve duruma yazıyorum bilgisi olan var mı diye nerede kanı bozuk trol kişiliksiz varsa her yere sülük gibi yapışıyor lanet olsun size iblisler

Alpera1
Aday Memur
04 Şubat 2024 14:36
güldürdün :)
Mstermnnn, 10 saat önce

Fikret abi hatırlıyormusun bir gün tapınakta tandır yapın demiştin herkes sana gülmüştü


inferno1981
Daire Başkanı
04 Şubat 2024 15:03

Kardeş bir şey yazmışsınız bilmece gibi 2+2 şark sistemi nasıl oluyor???

Yıl olarak mı 2+2 yoksa şarka gidiş olarak mı?

Şarka gidiş değildir herhalde 4 defa oluyor :)

Eh be kardeş şunları açık açık yazsanız ölür müsünüz?

Albayrakyesilsancak, 6 saat önce
şark görevi arkadaşlar 2+2 çalışma sistemi değil

Albayrakyesilsancak
Aday Memur
04 Şubat 2024 15:12
eleştiri için teşekkürler haklısın şef belirtmek daha sağlıklı olurdu yani şarkta görev yapanlar için böyle bir sistemin gelmesi ihtimali dönüyor sadece
inferno1981, 5 saat önce

Kardeş bir şey yazmışsınız bilmece gibi 2+2 şark sistemi nasıl oluyor???

Yıl olarak mı 2+2 yoksa şarka gidiş olarak mı?

Şarka gidiş değildir herhalde 4 defa oluyor :)

Eh be kardeş şunları açık açık yazsanız ölür müsünüz?


ABlood
Aday Memur
04 Şubat 2024 15:23

Şarkin 2+2 si nasıl oluyor çakma 36 gibi mi


irfan-20sw
Memur
04 Şubat 2024 15:50
2+2 nasıl konuyu tam olarak açarmısın.
Albayrakyesilsancak, 6 saat önce
şark görevi arkadaşlar 2+2 çalışma sistemi değil

Albayrakyesilsancak
Aday Memur
04 Şubat 2024 16:05
arkadaşlar normalde Şırnak 3 yılı bitirip + 1 yaparsa çift şark sayılıyor şuan için örnekleri de var keza. devlet egm şuan biraz farklı bir şey istiyor 2 yıl yapıp gitmek isteyen kişi çok 2. şark a tekrar gelmesi için limiti düşürüp albenisi olan bir sistem getirecekler

inferno1981
Daire Başkanı
04 Şubat 2024 16:14

İyi de kardeş millet sürenin düşmesini değil ikinci kez düzenini bozup bir daha şarka gitmek istemiyor. Yoksa bir kez gittikten sonra adam 2. şarkı tamamlayıp dönmek ister ki zaten.

Albayrakyesilsancak, 4 saat önce
arkadaşlar normalde Şırnak 3 yılı bitirip + 1 yaparsa çift şark sayılıyor şuan için örnekleri de var keza. devlet egm şuan biraz farklı bir şey istiyor 2 yıl yapıp gitmek isteyen kişi çok 2. şark a tekrar gelmesi için limiti düşürüp albenisi olan bir sistem getirecekler

iyilikiyidir01
Memur
04 Şubat 2024 17:09
sende bunu yedın:)
Albayrakyesilsancak, 4 saat önce
arkadaşlar normalde Şırnak 3 yılı bitirip + 1 yaparsa çift şark sayılıyor şuan için örnekleri de var keza. devlet egm şuan biraz farklı bir şey istiyor 2 yıl yapıp gitmek isteyen kişi çok 2. şark a tekrar gelmesi için limiti düşürüp albenisi olan bir sistem getirecekler

akbey aslan
Şef
04 Şubat 2024 19:19
Bunu zaten gecen sene getirmişlerdi 2 yıllık yerlerde 3 yıl, 3 yıl olan yerlerde 4 yıl, 4 yıl olan yerlerde 6 yıl kesintisiz görev yapılması durumunda ikinci şark görevini tamamlama imkanı getirilmişti
Albayrakyesilsancak, 4 saat önce
arkadaşlar normalde Şırnak 3 yılı bitirip + 1 yaparsa çift şark sayılıyor şuan için örnekleri de var keza. devlet egm şuan biraz farklı bir şey istiyor 2 yıl yapıp gitmek isteyen kişi çok 2. şark a tekrar gelmesi için limiti düşürüp albenisi olan bir sistem getirecekler

Aynasız3434
04 Şubat 2024 20:10
kaynak
ABlood, 10 saat önce

Torba yasada varmış

Toplam 22 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret ataması27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdare mahkemesi iade kararıTaltif duyumuBekçiler Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımıŞarkta çalışma süresi olarak 2+2 muhabbeti dönüyorMeslekten önceki bel fıtığı nedeniyle ihraç olurmuyumEmekli ikramiyesi Telekom Egm tarifeleri ne zaman güncellenir

Sözlük

çalıyorsa bizimkiler çalıyor diyen seçmen 1 tezsiz yüksek lisans 1 türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşı 1 Jo Pil-ho:The Dawning Rage 2019 1 Taksiciyi vuran saldırgan 1 şu an çalan şarkı 3 alev alatlı 1 Zayiflamak için öneriler 5 tv izleyerek uyuyan insan 3 İnci Taneleri 2

Son Haberler

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü2 terörist teslim olduDepremzedeler için 79 milyar lira harcandıKarlıova'da eğitime kar engeliTokat'ta heyelanda cami ile 5 ev yıkıldı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci