Şarkta çalışma süresi olarak 2+2 muhabbeti dönüyor

kımden duydun bakkal amcada mehmet abı mı soyledı yoksa berber hüsnü m ü dedı yoksa çaycı kazım mı soyledı yoksa ben bırdeynuydurayım 10 gün sonra krndı yazdıgına mı ınanacaksın

kımden duydun bakkal amcada mehmet abı mı soyledı yoksa berber hüsnü m ü dedı yoksa çaycı kazım mı soyledı yoksa ben bırdeynuydurayım 10 gün sonra krndı yazdıgına mı ınanacaksın