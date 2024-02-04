Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Şubat 2024 09:21
Kültür Turizm Bkn. 3+1 Kural Var Mı ?

Arkadaşlar selamalar,

4b sözleşmeli personel olarak kültür ve turizm bakanlığı gibi bir yere atandigimizda 3+1 kuralı var mı? Yasalaşan bir kanun vardı sanırım. Bu konuyu açabilir misiniz ?

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