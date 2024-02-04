Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


04 Şubat 2024 09:27
Muhafazakar otel

Haziran sonu veya temmuz başı için Antalya dolaylarında muhafazakar otel arayışı içindeyim. Fiyatı uygun, hizmeti iyi olan beğendiğiniz veya duyduğunuz otel var mıdır? Şimdiden teşekkür ediyorum


EL CHAPO
Genel Müdür
04 Şubat 2024 09:32

alkolsuz otel antalya yazarsaniz bir cok secenek cikacak


Dertlimat
Aday Memur
04 Şubat 2024 09:35

Tesekkür ederim

EL CHAPO, 5 dk. önce

alkolsuz otel antalya yazarsaniz bir cok secenek cikacak

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Muhafazakar otel

Sözlük

goşen 1 vallaha sataram köyü ha 1 Birlikte yaşama hassasiyeti 3 Çocukluk hatırası çizgi filmler 3 Hayalini kurup olmasini istediğiniz bir şey 1 sabah namazını kılıp uyumak 3 bazı insanlara güvenmeyeceksin 2 Griselda 2 Jo Pil-ho:The Dawning Rage 2019 1 Uzun zaman sonra baba ocağında kalmak 3

Son Haberler

Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli yakalandıKocaeli'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı14 ve 17 yaşındaki çocuklar birbirlerini bıçakladıHatay'dan sonraki adres GaziantepJPMorgan, 'Merkez'in yeni başkanından 'şahin politika' bekliyor

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci