Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Şubat 2024 09:49
Mobbing

Amirlerin davranışlarından bıktım gerçekten hak ve eşitlik içinde davranmıyolar kanuna uymuyolar bunuda kabul ediyolar , atananların hiçbiri nitelikli değil hakları nedir bilmiyorlar düzene kendilerine dokunmadıkça ses etmiyolar gerçekten sıkıldım bu durumlardan 1.senem doldu tayin almanın yolu var mı?

Çok Yazılan Konular

harcırah için ikametmazeret tayin sayfası2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyiş3+1 45/a eş mazereti ile yer değişikliği kurasıÜniversite hastanesinden kadrolu olup bakanlığa geçiş hakkıSağlık Teknikeri Güncel Maaştayin yol harcırah iSözleşmeli Personel Eş Durumu Açılan Kontenjanlareşinden ve çoğundan ayrı memuriyet yaşayanlar nasıl idare etti durumu ? boşanmaya bağlı yer değiştirme

Sözlük

buralar hep dutluktu 2 internet bağımlılığı 5 İtikafa girmek 3 hafize gaye erkan 5 Şuanda okuduğumuz kitap 3 supporters 1 har ı bülbül 1 Alexander:The Making of a God 1 En sevdiğiniz nostalji şarkı sözleri. 3 dünyanın en yalnız insanı 3

Son Haberler

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri E-Sınavı Başvuru Ve Uygulama Kılavuzu yayımlandıDepremde anne ve babalarını kaybeden başhekim kardeşler, afetzedelere hizmet veriyorMEB AKUB öğretmenleri, afetlerde 7/24 göreve hazır olmak için eğitimdeMEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tablolarını' yayımladıMurat Kurum, 'TOKİ Tuzla Konutları' meselesine el koydu

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci