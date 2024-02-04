Asaleti tasdik olmayan polisin izinsiz il dışına çıkması

Merhabalar Ben Polis Memuru Olarak çalışmaktayım

1 aylık yeni memurum 12/36 çalışmaktayım iş istirahati de iken babamı görmeye il dışına çıktım babam engelli raporu var tek erkek çocuğu da benim 1 tane kız kardeşim var ben il dışına babamı görmeye çıktığımda eski nişanlımın çeyiz eşyalarını da vermek için onunla bir araya geldim aramızda sözlü tartışma oldu eski nişanlım benden şikayetçi olmuş daha sonra şikayetini geri çekmiş beni arayıp ifade vermemi istediler bende üzerime atılan hakaret sikeyetini kabul etmedim zaten şikayetini de geri çekmiş fakat il dışında olduğu için ve adli bi olay olduğu için bana idari soruşturma açılacakmış il dışı amirinden habersiz çıkmak 3 gün aylıktan kesme cezalıymış benim asaletim tasdik olmadığı için ihraç olma durumu oluyormuş fakat ben ifademde karakolda babamın hasta olduğunu onu görmeye çıkıp geldiğimi belirttim bu süreçte ne yapmam gerekiyor il dışına çıktığım için ihraç olurmuyum daha alt bi ceza verebilir ler mi babamın %80 raporu var felç hastası ne yapmam gerek.