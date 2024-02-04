Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Şubat 2024 10:59
2024 Haziran Enflasyonu (6 aylık)
Aralık-2023 ~ 64.77 ~ 2.93 Kasım-2023 ~ 61.98 ~ 3.28 Ekim-2023 ~ 61.36 ~ 3.43 Eylül-2023 ~ 61.53 ~ 4.75 Ağustos-2023 ~ 58.94 ~ 9.09 Temmuz-2023 ~47.83 ~ 9.49 Haziran-2023 ~ 38.21 ~ 3.92 Mayıs-2023 ~ 39.59 ~ 0.04 Nisan-2023 ~ 43.68 ~ 2.39 Mart-2023 ~ 50.51 ~ 2.29 Şubat-2023 ~ 55.18 ~ 3.15 Ocak-2023 ~ 57.68 ~ 6.65 2023 Yılı gerçekleşen aylık ve yıllık enflasyon rakamları,. 2024 yılında açıklanacak her ayın enflasyonu bir önceki yılın aynı ay enf. yerine geçecek ve yıllık enflasyon yenilenecek. Bu tabloya göre 2023 Haziran itibariyle yılık enf. düşüşe geçebileceği (Baz etkisi ile) görünüyor. Bu durum 2024 aylık enflasyonlara ve de 2024 Temmuz zammına tahminen nasıl yansır. Beklentim Temmuz zammının Yüzde 20 nin üzerinde olacağı yönünde.

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