Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2024 12:00
Acıkta iken istifa etmek

Acıkta iken istifa etsem kabul edilirmi herhangi bir sıkıntı yaşarmıyım kabul etmeme ihtimalleri varmı


Ynsasf
Aday Memur
04 Şubat 2024 13:30
kabul edilmez, durumunuzun sonucu beklenir.
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