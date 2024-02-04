Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Şubat 2024 12:00
3+1 Eş durumu tayini

Merhaba

Ben ve eşim sağlık bakanlığında 1 yıllık 3+1 sağlık personeliyiz ben Karabük esim ise samsunda calışıyor eş durumundan tayin olduğumuzda hangi şehirde birleşebiliriz ?

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