Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Şubat 2024 12:20
Bakan kanal 7 de herkes yorum atsin Twitterdan

Arkadaşlar bakanımız yılmaz tunç şuan kanal 7 de canlı yaynda herkes Twitter dan bizm için sorular sorsun sesimizi duyuralım. Unutmayın sessiz kalarak hiç bir hak alamayz.

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