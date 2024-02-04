KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Şubat 2024 13:22
kadroludan sözleşmeliye geçiş
arkadaşlar merkezi atama ile kadrolu memurken yine MERKEZİ ATAMA ile sözleşmelu memurluğa geçiş yapilabilir mi herhangi bir şart var mi

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