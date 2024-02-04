kadroludan sözleşmeliye geçiş

arkadaşlar merkezi atama ile kadrolu memurken yine MERKEZİ ATAMA ile sözleşmelu memurluğa geçiş yapilabilir mi herhangi bir şart var mi

arkadaşlar merkezi atama ile kadrolu memurken yine MERKEZİ ATAMA ile sözleşmelu memurluğa geçiş yapilabilir mi herhangi bir şart var mi