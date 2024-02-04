Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Şubat 2024 13:23
atama ile iş başı yaptıktan sonra
daha önce sözleşmeli öğretmen olarak çalışılan primler ekleniyor mu ? yada nasıl bir yol izlenmeli

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