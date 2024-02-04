KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Şubat 2024 13:23
Kadroludan sözleşmeliye

arkadaşlar merkezi atama ile kadrolu memurken yine MERKEZİ ATAMA ile sözleşmeli memurluğa geçiş yapilabilir mi herhangi bir şart v. s var mi?


TıbbiSekreter02
Aday Memur
04 Şubat 2024 14:15

şuan aynı durumdayız merkezi atamadan yhs kadrosuna atandım 3001 koduyla,yapılcak olan sb alımına sorunsuz geçiş var . sen hangi bakanlığa geçiceksin birde merkezi atamadan nereye atandın

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