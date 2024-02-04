KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Şubat 2024 13:29
Bilgisi Olanlar Lütfen Yardım Edebilir Mi

Merhabalar,

2023 senesinde Yönetim Bilişim Sistemleri (Antalya) bölümünden mezun oldum.

Özel sektörde iş bulamadığımdan dolayı KPSS (Lisans) girmek istiyorum.

Fakat, İzmir'de oturduğumdan dolayı puanlar yüksek. Kendim geçen senenin sınavını çözdüm hiç çalışmadan 70 aldım.

Şimdi çalışmaya başlasam İzmir'de memur olabilir miyim?

Bölümümle alakası olmasına gerek yok herhangi bir kurumda ortalama kaç puan almam gerekiyor İzmir'de memur olmak için?

Bakanlık vs.

İnternette pek bilgi bulamadığım için buraya konu açtım. Değerli cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.


test4
Aday Memur
04 Şubat 2024 13:43

senin bölüm son atamada 77'ye düşmüş. genelde üniversiteler kadro açmış. az sayıda kontenjan açtığından 2024'te ne olur bilinmez.

düz memurluk için kesinlikle +90 gerekli. 2024'te de yine toplu 4001 alımları devam ederse +85'te yeterli olur. şansa bağlı. +90 için kendine güveniyorsan kesinlikle çalış.


memuradayi88
04 Şubat 2024 13:54

+90 için 5 ay da pek kendime güvenmiyorum.


memuradayi88
04 Şubat 2024 13:55

77 puan ile nerede alım yapılmış acaba İzmir de nerede görebilirim

test4, 34 dk. önce

senin bölüm son atamada 77'ye düşmüş. genelde üniversiteler kadro açmış. az sayıda kontenjan açtığından 2024'te ne olur bilinmez.

düz memurluk için kesinlikle +90 gerekli. 2024'te de yine toplu 4001 alımları devam ederse +85'te yeterli olur. şansa bağlı. +90 için kendine güveniyorsan kesinlikle çalış.


AnThea
Aday Memur
04 Şubat 2024 14:05

Matematik Türkçe temelin sağlamsa 5 ayda Türkiye birincisi bile olursun, matematiğin yoksa 90+ zor


memuradayi88
04 Şubat 2024 14:14

90 almadıktan sonra hiç bir önemi yok mu acaba KPSS puanımın :(

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