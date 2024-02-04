Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


04 Şubat 2024 13:34
Ekpss ile Memurdan Vhki ye Geçiş Olur mu?

Merhaba arkadaşlar bir kurumda memurum başka bir kurumdan Vhki kadrosu kazansam atamam olur mu? (Not: ikisi de GİH)

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