Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


04 Şubat 2024 13:34
EKPSS ile memurluktan vhki ye geçiş olur mu?

Merhaba arkadaşlar bir kurumda memurum başka bir kurumdan Vhki kadrosu kazansam atamam olur mu? (Not: ikisi de GİH)


uguraytar
Aday Memur
04 Şubat 2024 15:11

Normalde olmaz diye biliyorum.

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