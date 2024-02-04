Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Şubat 2024 13:53
Nitelik kodu ile kurum değiştirme

Merhabalar şuan sözleşmeli zabıt katibi olarak çalışmaktayım. Örneğin iibf nitelik kodu isteyen bir sözleşmeli büro personeli kadrosuna cezaya takılmadan direkt olarak geçebiliyor muyuz?

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