Nitelik kodu ile kurum değiştirme

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Tüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"Mühendislerin 7.dönem toplu sözleşmede yaklaşık 1300 lira aldığı gerçeğiKariyer Uzmanları Tek BaşlıkMemurlar.Net Geçinemeyen Akademisyenler İçin Lütfen Haber YapınBelediyelerde maaş & diğer kurumlarda maaşEnflasyonKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiÖnlisans Kamuda işçiyim 28 Bin tl maaşİTO Ocak ayı enflasyon %6.72
Sözlük
Son Haberler
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'dan dönüş mesajı:MEB, temel eğitimde seçmeli derslerin seçimine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususları açıkladıFilm gibi olay: Kaçırdıkları adamı vurup araçtan attılarGazze'de can kaybı 27 bin 365'e yükseldiBakan Göktaş: Asrın felaketini asrın birlikteliği ile aşıyoruz
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci