Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2024 14:10
hatay hakkında bilgi
hataya tayine gitmeyi planlıyorum. bekar için konteyner veriliyor mu? hatay merkezde olacağım. en büyük muallaklığım barınma konusu. orada çalışan birisi cevaplarsa memnun olurum

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