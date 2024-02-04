Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2024 14:16
Erzurum hakkında bilgi

Erzurum Hk. bilgi almak istiyorum.Bir trafikci için nasıl bir yer genel olarak imkan vs açısından ? :) Herkese kolay gelsin


SİSDAĞLI
Memur
04 Şubat 2024 14:35
Oltu ilçesine git.Hem görev yönünden rahat edersin hem lojmanda oturursun.
Toplam 1 mesaj

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