Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


04 Şubat 2024 14:31
Üniversitede sözleşmeli büro personeli

merhaba arkadaşlar üniversitede sozlemesli büro personel puanlari 78-76 arası puanlari düşük. universitedeki sözleşmeli büro personeli kadroya atanıyor mu 3 yilin sonunda ?


asistanyonetici78
Aday Memur
04 Şubat 2024 15:41
Evet hocam uc yilin sonunda memur statusune geciyorsunuz atandinizmi hayirli olsun
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