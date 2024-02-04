Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Şubat 2024 14:55
Üniversite hastanesinden Sağlık Bakanlığına geçiş

üniversite hastanesinde kadrolu sekreterim bu alımda paramedikliğe başvuracağım ve atanacağım sıralamam iyi sorum şu ki atandığım anda mı istifa etmem gerekiyor yoksa zimmete düştüğüm zaman istifa etsem sıkıntı olur mu?


Rifocin
Memur
04 Şubat 2024 15:21
zimmete düşmeyi bekle ondan sonra edersin 2 ay fazladan süre veriyorlar başka kurumdan geçenler için zaten

Burak7112
Aday Memur
04 Şubat 2024 15:33

kurumdan istifa etmem dışında her hangi bir işlem gerekiyor mu sonuçta ünvan değişikliği olacak hizmet belgesi filan gibi şeyler almam gerekir mi? kurum istifamda sorun çıkarır mı daha önce böyle konular okumuştumda.

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