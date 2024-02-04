Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


04 Şubat 2024 14:57
Öğretim görevlisi torpilsiz ilan

Bulunduğum şehirde meslek yüksekokulunda yeni bir bölüm açıldı. Ordaki hoca arkadaşım üniversite asgari oranda kadro vermek zorunda bu yüzden 3 öğretim görevlisi alacak dedi. Aklıma takılan şu bu 3 kadroyu üç farklı ilanda alabilir mi ya da aynı ilanda olmak zorunda değil mi. Geçen bir üniversite 2 kişiyi farklı şartlarda almış diğer kadroyu farklı şartlarda almış.

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