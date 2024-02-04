KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Şubat 2024 16:42
Dış kaynak muvazzaf astsubay
Arkadaşlarım dış kaynak muvazzaf astsubaylık için yardımlarınıza ihtiyacım var. FYT sınavına girerken göz kontrolü yapılıyor mu? Gözlük kullanıyorum gözlükle gitsem sıkıntı yaşar mıyım?

semihgk0000
Aday Memur
04 Şubat 2024 17:06
fyt 'ye giren arkadaşlar cevaplarsa sevinirim

mehmetttkaraaa
Aday Memur
04 Şubat 2024 17:08
Sen girdin mi kardeşim fyt'ye
semihgk0000, 1 saat önce
fyt 'ye giren arkadaşlar cevaplarsa sevinirim
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

tsk sağlık yönetmeliğiDış kaynak muvazzaf astsubayİntibakta Bırakıp Sonrasında Jandarma'yı KazanmakS.G.K Uzman Erbaş Sağlık Kurulu Psikiyatri Geçmişi2024 SutasakDış Kaynak Muvazzaf Astsubay Yardim Eder Misiniz

Sözlük

alev alatlı 1 Kendini muhasebeye çekmek 2 Kelimelerin gücü adına 1 hafize gaye erkan 5 Mutsuzluk tanımlamaları 2 Taksiciyi vuran saldırgan 1 Güne bir hadis-i şerif birak 4 Alexander:The Making of a God 2 Birlikte yaşama hassasiyeti 1 Çocukluk hatırası çizgi filmler 5

Son Haberler

Erdoğan hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ettiAdana'daki kazada motosiklet sürücüsü öldüİndirimli kazak ve pijama izdihamıCumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Millet Camii'nin açılışına katıldıŞehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesi, Osmaniye'de defnedildi

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci