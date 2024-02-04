Batı Bölgesinden Deprem Bölgesine Dilekçe

Arkadaşlar herkese iyi pazarlar dilerim. Batı şehirlerinden birindeyim , buraya geleli bir yıl oldu. Deprem Bölgesinde Şark olan Malatya iline gitmek istiyorum. bu son süreçte dilekçe verip olumlu sonuçlanan var mı ? gerekçe olarak ne gösterildi? tahmini sonuçlanma süresi kaç gün ,ay. teşekkürler

Arkadaşlar herkese iyi pazarlar dilerim. Batı şehirlerinden birindeyim , buraya geleli bir yıl oldu. Deprem Bölgesinde Şark olan Malatya iline gitmek istiyorum. bu son süreçte dilekçe verip olumlu sonuçlanan var mı ? gerekçe olarak ne gösterildi? tahmini sonuçlanma süresi kaç gün ,ay. teşekkürler