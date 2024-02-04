Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2024 16:45
Batıdan deprem bölgesine atanma talebi

Arkadaşlar herkese iyi pazarlar dilerim. Batı şehirlerinden birindeyim , buraya geleli bir yıl oldu. Deprem Bölgesinde Şark olan Malatya iline gitmek istiyorum. bu son süreçte dilekçe verip olumlu sonuçlanan var mı ? gerekçe olarak ne gösterildi? tahmini sonuçlanma süresi kaç gün ,ay. teşekkürler


iyilikiyidir01
Memur
04 Şubat 2024 17:08
oranın görev suresını bıle doldurmamıssın bulunduğun sehır neresı ne gıbı mazeret sunacaksın oraya gıtmek ıcın olumsuz olur daıre her zaman nıye ne gıbı çıkarı var sorusunu soruyor bızım sana sorduğumuz gıbı
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