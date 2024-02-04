Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Şubat 2024 17:16
Okulda Meslektaş Mobbing'ine Karşı Nasıl Başa Çıkıyorsunuz?

Mayıs 2023te atanıp Eylülde göreve başladım. Okul ikili öğretim ve benim devremde tek aday benim. Açıkçası başlarda yalnızlık hissettim ve bir kaç ay geçtikten sonra 6 öğretmen, erkek kadın bunlar birlikte takılan bir grup, soğuk davranmaya başladılar. Yardım desen zaten yok, ben öğretmenler odasına girince veya beni görünce mırıldanmalar kıkırdamalar başladı. Bir imza işi olunca aracı tuttukları öğretmenle imzalatıyorlar. Daha sonra dedikodumu yaptıklarımı da duydum. Bozuntuya vermemeye çalışıyorum onları daha da kızıştırmamak için.

Okulu bana dar etmeye kararlılar belli ki. Okulun son haftası hiç işbirliği içinde davranmadılar, ilk dönem öğretmenler toplantısı olunca mırıldanıp kıkırdadılar. Şimdi okul açılıyor diye hevesim bile yok motivasyon düştü, haftaiçi kurul toplantısı var nasıl geçecek diye düşünüyorum...

Memuriyete aykırı davranmamak için dişimi sıkıyorum. Yine de nezaketli davranıyorum. İdaremiz sessiz sakin hiçbir şeyden haberi yok. İdareye söylesem ispiyoncu olacağım, sorgulama soruşturma derken iyice onların nefretini körükleyeceğim. Bir tek danışman öğretmenime anlattım içimin çok sıkıldığı bir ara, o da zaten onlarla arkadaş olduğundan mıdır, sakın idareye söyleme ne gereği var ki büyütme boşuna, onlar daha kalabalık hem dedi. Siz de benzer veya daha fazla şeyler yaşamışsınızdır nasıl başa çıkıyorsunuz?


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
04 Şubat 2024 17:31

İnsanın olduğu her yerde sorun vardır. Bahsettiğiniz ortamdaki insanların insanlıklarında sıkıntı olduğu bir gerçek. Ama zaman her şeyin ilacıdır. Onlar sizi yok sayıyorsa siz de onları yok sayın. Evet, okuldayken sıkılırsınız muhtemelen. Ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki atamalarda okula yeni biri geldiğinde gelen kişiye sıcak davranırsınız, siz de kendinize uygun bir ortam kurarsınız. Yaz dönemine kadar bir şekilde idare etmeye bakın. Canınızı sıkmayın. Bu tür sıkıntıları yaşayan tek kişi siz değilsiniz. Dediğim gibi ortama sizden sonra gelen oldu mu bu soyutlama durumu kılır. Yeter ki siz yeni gelene sıcak davranın. İdareye söylemeye gerek yok. Anladığım kadarıyla işle ilgili konularda çok sorun yaşamıyorsunuz. İnsani ilişkiler açısından sorun var diğer grupla aranızda. İdare, insani ilişkiler konusunda ne yapabilir ki? Dişinizi sıkın yaz dönemine kadar.


berrinmeb
Aday Memur
04 Şubat 2024 17:35

'danisman ogretmen' nedir? hocam Allah ınızı severseniz. onun resmi olarak kadro ve görev tanımındaki ifade şekli rehber öğretmendir. belirttiğiniz gibiyse de rehber öğretmenin müşavirlik noktasında asli görevinde kusurlu ve ihmalkar davrandığı apaçık. yapması gereken, kayıtsız kalmanızı isteyerek sizi onların önüne atmak degil, onlarla görüşmeler sağlayıp yaşadığınız sıkıntı ve polemiği sonlandırmaya çalışmaktır. bence asli görevini hatırlatmanızda fayda var hatta bu durumu okul idarenizle de görüşünüz. yoksa size hayatı zindan ederler


Bir seher vakti
Aday Memur
04 Şubat 2024 17:47

Üstteki yazı haklı kayıtsızlık moralmen çöküntü yaşatır.


TheSilverLion
04 Şubat 2024 18:04

Kayıtsızlık da sıkıntı, şikayet de sıkıntı. Danışman/rehber öğretmenim biraz taraflı gibi farkındayım. Ama ben şikayet edersem işler büyür - ki büyütecek tipler var karşı tarafta - bu sefer ben kendimi tutar bir şey söylerim, tartışma ya da kavga çıkar diye düşünüyorum. Gerçekten okul benim sabrımın sınandığı yer oldu. Normalde asla bu kadar sabırlı biri değildim.


difficulties
Daire Başkanı
04 Şubat 2024 18:17

neyi şikayet edeceksin? şikayet edecek bişey yokki. sende küfür et onları görünce mırıldanarak. sana bişey söylemiyolarsa, seninle işleri yoksa genelde öğretmenin öğretmenle işi olmaz sana soğuk davranmaları seninle hiç konuşmamaları şikayet konusu değil. aç kitabını oku, tak kulaklığını film izle, bulmaca çöz. bu onların davranışlarından çok senin kendinle alakalı çözmen gereken bi durum.

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