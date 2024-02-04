Okulda Meslektaş Mobbing'ine Karşı Nasıl Başa Çıkıyorsunuz?

Mayıs 2023te atanıp Eylülde göreve başladım. Okul ikili öğretim ve benim devremde tek aday benim. Açıkçası başlarda yalnızlık hissettim ve bir kaç ay geçtikten sonra 6 öğretmen, erkek kadın bunlar birlikte takılan bir grup, soğuk davranmaya başladılar. Yardım desen zaten yok, ben öğretmenler odasına girince veya beni görünce mırıldanmalar kıkırdamalar başladı. Bir imza işi olunca aracı tuttukları öğretmenle imzalatıyorlar. Daha sonra dedikodumu yaptıklarımı da duydum. Bozuntuya vermemeye çalışıyorum onları daha da kızıştırmamak için.

Okulu bana dar etmeye kararlılar belli ki. Okulun son haftası hiç işbirliği içinde davranmadılar, ilk dönem öğretmenler toplantısı olunca mırıldanıp kıkırdadılar. Şimdi okul açılıyor diye hevesim bile yok motivasyon düştü, haftaiçi kurul toplantısı var nasıl geçecek diye düşünüyorum...

Memuriyete aykırı davranmamak için dişimi sıkıyorum. Yine de nezaketli davranıyorum. İdaremiz sessiz sakin hiçbir şeyden haberi yok. İdareye söylesem ispiyoncu olacağım, sorgulama soruşturma derken iyice onların nefretini körükleyeceğim. Bir tek danışman öğretmenime anlattım içimin çok sıkıldığı bir ara, o da zaten onlarla arkadaş olduğundan mıdır, sakın idareye söyleme ne gereği var ki büyütme boşuna, onlar daha kalabalık hem dedi. Siz de benzer veya daha fazla şeyler yaşamışsınızdır nasıl başa çıkıyorsunuz?