Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Şubat 2024 17:59
Proje okulu ,bakan beyin son Ankara toplantısı, bilgi

Arkadaşlr son Ankara toplantısına kendisi katılan yada tanıdığı katılan varsa orada projr okullarıyl ilgili herhangi bir şey söylendimi? Yönetmelik ne zaman çıkacak yada atamalar nasıl olacak diye

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