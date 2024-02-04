Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2024 18:14
Kendi isteğim dışında durum bildirir raporuna sevk

yaşadığım ortopedik rahatsızlık sebebiyle birim içi istihdam dilekçesi yazmıştım, şube beni durum bildirir raporu almak üzere heyete sevk etmiş, bahsi geçen rahatsızlığım mesai saatleri içerisinde başıma geldi bundan ötürü ne gibi bir işlem yapabilirim hukuki olarak

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