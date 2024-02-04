KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Şubat 2024 18:29
DENİZ PORSUN( LİSTESİNDE OLAN VAR Mİ)

Arkadaşlar msb astsubaylık tercih listesinde deniz porsun olanlar istedikleri hastaneyi seçemiyorlarmış .

Aranızda tercih listesinde bu branş olup spor mülakatını geçen birileri var mı bir soru sormam gerekiyor ?

Size sundukları listede hangi iller vardı ?

Kiminde olan il kiminde yokmuş neye göre belirliyorlar ?

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