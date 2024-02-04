KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Şubat 2024 18:37
kültür ve turizm 65 kişilik alım turizm bölümü
arkadaşlar 65 kişi alınacak turizmden.kimler kaç puanla nereleri düşünüyor toplanalımmm

cankalp
Aday Memur
04 Şubat 2024 19:32
ben de konu acmistim cevap veren olmadi pek kimse yok heralde bizden

Turizmemre58
Aday Memur
04 Şubat 2024 19:33
aynen bir toplanayamıyoruz .siz kac puanla nereye başvurmayı dusunuyorsunuz
cankalp, 44 dk. önce
ben de konu acmistim cevap veren olmadi pek kimse yok heralde bizden

cankalp
Aday Memur
04 Şubat 2024 19:34
74.9 istanbula basvurdum

Turizmemre58
Aday Memur
04 Şubat 2024 19:37
hayırlısı olsun gelme ihtimali yuksek
cankalp, 42 dk. önce
74.9 istanbula basvurdum

cankalp
Aday Memur
04 Şubat 2024 19:44
pek umudum yok ama hayirlisi artik bransta 200 kisi var onumde
Turizmemre58, 39 dk. önce
hayırlısı olsun gelme ihtimali yuksek

Turizmemre58
Aday Memur
04 Şubat 2024 19:47
belli olmaz nasip. hangi bölüm mezunusun
cankalp, 32 dk. önce
pek umudum yok ama hayirlisi artik bransta 200 kisi var onumde
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Meb 4001 ilanı 4200 kişi alımında neden başvurmadınız?Belediyelerin şirket üzerinden yandaş alımıBiz muhendisler unutuldukYüksek öğretim kalite kurulu neden çok yüksek kapattı?35 yaş şartı kaldırılsınÖSYM branş sıralaması neden değişmiyor?60 yaşında biri kpss ile merkezi atamalarla devlet memuru olabilir mi yaş sınırı var mı ?Dhmi sozleşmeli mi kadrolu mu???

Sözlük

Mutsuzluk tanımlamaları 2 tezsiz yüksek lisans 1 türklerin öğrenemediği şeyler 2 dalları bastı kiraz 2 supporters 1 En sevdiğiniz mevsim 4 Her yasal olan hak helal değildir 4 kurda kuşa yem olmak 2 alev alatlı 1 Şuanda okuduğumuz kitap 3

Son Haberler

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü2 terörist teslim olduDepremzedeler için 79 milyar lira harcandıKarlıova'da eğitime kar engeliTokat'ta heyelanda cami ile 5 ev yıkıldı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci