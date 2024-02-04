Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Şubat 2024 18:48
Hizmet puanı
daha önceden ücretli öğretmenlik yaptım şu an x belediye ye eğitmen kadrosu ile atandım daha önce ki ücretli öğretmenlik puanımı ekletebilirmiyim

Çok Yazılan Konular

Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?22 saat ekders 5 gün okul İl ve ilçe mutemetlerine hayırlı olsunRehberlik dersine okul rehber öğretmeni girsin08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul ediUzmanlığın 7 yıla inmesiOkulda Meslektaş Mobbing'ine Karşı Nasıl Başa Çıkıyorsunuz?Görevde yükselme sınavı Engelli öğretmen Bugün bu ayın EKDERSİNİ alan il yada ilçeler oldu mu?

Sözlük

Mutsuzluk tanımlamaları 2 tezsiz yüksek lisans 1 türklerin öğrenemediği şeyler 2 dalları bastı kiraz 2 supporters 1 En sevdiğiniz mevsim 4 Her yasal olan hak helal değildir 4 kurda kuşa yem olmak 2 alev alatlı 1 Şuanda okuduğumuz kitap 3

Son Haberler

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü2 terörist teslim olduDepremzedeler için 79 milyar lira harcandıKarlıova'da eğitime kar engeliTokat'ta heyelanda cami ile 5 ev yıkıldı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci