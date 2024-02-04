Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2024 19:20
2024 atama yonetmeligi

Hayırlı akşamlar kıymetli meslektaşlarım bu sene atama yonetmeligi ne zaman gelir bilgisi duyumu olan varmıdır iyi çalışmalar..


işletme2727
Aday Memur
04 Şubat 2024 20:05
normal şartlarda 5 şubat ortalama her yıl bakalım bu yıl ne zaman gelecek
Toplam 1 mesaj

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