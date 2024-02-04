Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Şubat 2024 19:44
Aranan nitelik itibariyle sözleşmeliden sözleşmeliye geçmek

Merhaba. Sözleşmeli zabıt katibiyim. İİBF mezunuyum. İİBF şartı arayan herhangi bir sözleşmeli büro personeli kadrosuna bekleme süresine takılmadan geçebilir miyim? Buradaki esas soru zabıt katipliğinden büroya geçiş değil, açılan büro personeli ilanının İİBF şartı koşması itibariyle?

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