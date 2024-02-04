Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Şubat 2024 19:52
Ocak bordro hatası

bazı ilçe ve okullarda Aralık ayı ek dersinin geç yatırılmasından dolayı Ocak bordrosunda geçen aylar vergi matrahı toplamı 0 olması gerekirken ödenen ek dersin brüt miktarının geçen aylar vergi matrahına dahil edilmesi sorunu ile karşılaşanlardan bordrodaki bu hatanın düzeltildiği şehirler var mı

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