Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


04 Şubat 2024 20:07
nakil sınav MÜFREDAT

nakil sınavı için müfredat

YASİN

TEBERAKE

AMME

FETİH

RAHMAN

HUCURAT

VEDDUHA VE AŞAĞISI

Ben böyle biliyorum ama

MÜFREDAT DEĞİŞTİ

fetih

rahman

hucurat

müfredattan çıktı başka sureler eklendi diyenler var

net bilen var mı güncel olarak ????

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