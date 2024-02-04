Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


04 Şubat 2024 20:14
il müftülüğünde geçici görevlendirilme
Kıymetli hocalarım 3+1 olarak atandın 4 yılımın dolmasına 1.5 sene var 6 ay kala il müftülüğüne geçici görevlendirilme yapılabilir mi Vhki olarak yapılırsa şayet kadromu sınav açılarak mı alabilirim

Çok Yazılan Konular

mbsts ücreti hırsızlıkKurumlararası geçişBunun neresinde Adalet?gece nöbeti saatleri arttı mı sendika ücretiHaftalık izin günü Hizmet içi eğitimdilekçe ile münhal camiye tayin hakkındaMBSTSDergi Abonelik ve Ücret problemi!!!

Sözlük

çalıyorsa bizimkiler çalıyor diyen seçmen 1 tezsiz yüksek lisans 1 cefapişe 1 Şehir içi metro yolculuğu 11 ölüm haberi almak 3 Kelimelerin gücü adına 1 Alexander:The Making of a God 2 internet bağımlılığı 1 Her yasal olan hak helal değildir 3 tv izleyerek uyuyan insan 3

Son Haberler

Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandıTaksici cinayeti zanlısı konuştu: Kendime sıkacaktım taksiciye sıktımBeşiktaş 6 sezon sonra Trabzonspor'u evinde mağlup ettiHakan Fidan duyurdu: Durum iyi değilHamza Dağ: İzmir'in potansiyeli çok yüksek

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci