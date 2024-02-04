Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


04 Şubat 2024 20:37
adalet bakanlığı adli tıp hemşiresi alımı
adli tıp kurumu hemşire alacakmış adli tıpta hemşirelik nasıl çalışma koşulları maaşları vs bilginiz varsa yardımcı olabilir misiniz

Çok Yazılan Konular

tarım ve orman bakanlığı 13 yıldır görevde yükselme sınavı açmıyor!Üniversite Okurken 4B Sözleşmeli Personel Olmak2023/2 Ticaret Bakanlığı TebligatTarım ve Orman Bakanlığı 2020 girişli ziraat mühendisi tayiniGSB Vekil İlçe Gençlik ve Spor Müdürlerinin Durumu Hk.Gelir İdaresi Başkanlığı Ünvan Değ. Sınavı (Teknikerlik)Tarım bakanlığı büro personeliÖzelleştirme İdaresi başkanlığıÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giyim yardımını neden diğer kurumlara göre az veriyKültür bakanlığı 1629 personel alımı

Sözlük

hafize gaye erkan 5 Mezar taşına yazılması istenen söz 10 eyvallahı olmamak 3 armut piş ağzıma düş 2 aşk insanı değiştirir 2 Zayiflamak için öneriler 5 En sevdiğiniz nostalji şarkı sözleri. 3 türklerin öğrenemediği şeyler 2 tv izleyerek uyuyan insan 3 cefapişe 1

Son Haberler

Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandıTaksici cinayeti zanlısı konuştu: Kendime sıkacaktım taksiciye sıktımBeşiktaş 6 sezon sonra Trabzonspor'u evinde mağlup ettiHakan Fidan duyurdu: Durum iyi değilHamza Dağ: İzmir'in potansiyeli çok yüksek

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci