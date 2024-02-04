YDS HOLLANDACA !!

Sınav hakkında her yere baktım araştırdım fakat hiçbir bilgiye ulaşamadım bilgisi olan yardımcı olabilir mi lütfen . Sınav nasıl yapılıyor? sınav zor mu kolay mı ?Sınavın zorluk derecesi nedir? Örnek soru yada benzer soru var mı elinizde ?? Bilgisi olan yardımcı olabilirse çok sevinirim ne kadar araştırsam da hiçbir yerde bulamadım bunları maalesef

Sınav hakkında her yere baktım araştırdım fakat hiçbir bilgiye ulaşamadım bilgisi olan yardımcı olabilir mi lütfen . Sınav nasıl yapılıyor? sınav zor mu kolay mı ?Sınavın zorluk derecesi nedir? Örnek soru yada benzer soru var mı elinizde ?? Bilgisi olan yardımcı olabilirse çok sevinirim ne kadar araştırsam da hiçbir yerde bulamadım bunları maalesef